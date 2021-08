Viols-en-Laval Village préhistorique de Cambous Hérault, Viols-en-Laval Visite guidée Village préhistorique de Cambous Viols-en-Laval Catégories d’évènement: Hérault

Avec un guide archéologue, découvrez les vestiges d’un des plus anciens villages de France. Reconstituez le cheminement du travail de l’archéologue dans sa découverte et sa compréhension du site en suivant la visite « sur les pas de l’archéologue ». Cette visite vous propose de mettre vos pas dans ceux des archéologues en vous initiant à l’observation archéologique et à la démarche scientifique d’analyse de ces restes afin de comprendre la vie quotidienne des populations préhistoriques qui vivaient sur ce site il y a plus de 4500 ans. Avec un guide archéologue, découvrez les vestiges d’un des plus anciens villages de France. Village préhistorique de Cambous Chemin de Cambous, 34380 Viols-en-Laval Viols-en-Laval Hérault

