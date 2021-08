Visite guidée Village médiéval, 18 septembre 2021, Castelnau-Pégayrols.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village médiéval

Découverte de l’ancien bourg de grès rose, bâti en forteresse autour de son château. Les deux églises et le prieuré sont les témoins de la splendeur de l’art roman. Les rues et l’enchevêtrement des vieilles maisons évoquent la vie quotidienne des temps anciens. Un étonnant ensemble hydraulique du Moyen Âge alimentait Castelnau en eau et faisait fonctionner trois moulins. La cité médiévale domine le magnifique paysage de la vallée de la Muse et un immense panorama qui s’étend des Cévennes à la Montagne Noire.

Participation pour la visite 3€ par personne, gratuit -10 ans

Village médiéval 12620 Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00