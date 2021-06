Préhy Préhy Préhy, Yonne Visite guidée « Village et vignoble » – Préhy Préhy Préhy Catégories d’évènement: Préhy

Yonne

Visite guidée « Village et vignoble » – Préhy Préhy, 13 août 2021-13 août 2021, Préhy. Visite guidée « Village et vignoble » – Préhy 2021-08-13 18:00:00 – 2021-08-13 19:30:00

Préhy Yonne Préhy 7 7 EUR Une Église au milieu des vignes, à l’écart du village… pas de doute c’est Préhy ! Amandine Chevallier vous emmène découvrir l’histoire de l’Église et du vignoble qui l’entoure. contact@escale-chablis.fr +33 3 86 42 80 80 Une Église au milieu des vignes, à l’écart du village… pas de doute c’est Préhy ! Amandine Chevallier vous emmène découvrir l’histoire de l’Église et du vignoble qui l’entoure. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Préhy, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Préhy Adresse Ville Préhy lieuville 47.75994#3.75847