Village de Villy-en-Auxois, le samedi 18 septembre à 15:30

Visite guidée et commentée du patrimoine local d’un village de la vallée de l’Ozerain, Villy-en-Auxois: église (XIIème-XVIème), château (extérieur), lavoir, pigeonnier (extérieur), métier à tisser le chanvre, moulin à eau, four à pain (démonstration de cuisson). Visite libre, à proximité: une chapelle du XVème couverte en laves, restaurée, rouissoir. **A noter** : Accueil du public sur la place du village (kiosque). Départ des visites: 15h, 16h et 17h.

Sur inscription. Groupes limités à 10 personnes..

