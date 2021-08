Le Burgaud Village Haute-Garonne, Le Burgaud Visite guidée Village Le Burgaud Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Village, le dimanche 19 septembre à 15:00

Témoin de l’histoire multi centenaire du village érigé en commanderie de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en 1214, l’église servit de refuge fortifié aux habitants durant la guerre de Cent ans, puis durant les guerres de religions. De nombreux vestiges de ces périodes rappellent que le village traversa ces périodes troublées de l’histoire de France. La configuration du village fortifié au XVIe siècle est encore bien visible aujourd’hui.

Rdv à l’église

Découverte du Burgaud, ancienne commanderie de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Village 31330, Le Burgaud Le Burgaud Haute-Garonne

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

