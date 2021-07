Thil Village Haute-Garonne, Thil Visite guidée Village Thil Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Thil

Visite guidée Village, 19 septembre 2021, Thil. Visite guidée

Village, le dimanche 19 septembre à 14:30

Présentation de l’histoire du village depuis le tumulus celtique jusqu’au village fortifié du Moyen-Âge et à l’époque récente. Visite de l’église Saint-Laurent restaurée récemment.

Rdv au terrain de pétanque, sur le côté de la Mairie

Découverte du village de Thil en compagnie d’historiens locaux. Village 31530 Thil Thil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Thil Autres Lieu Village Adresse 31530 Thil Ville Thil lieuville Village Thil