Notre guide vous contera l’histoire de ce castelnau, ancien fief du puissant seigneur de Fourcès. Visite guidée d’une heure environ – réservation conseillée au 05 62 28 00 80 ou à [contact@tourisme-condom.com](mailto:contact@tourisme-condom.com) Suivez le guide pour découvrir l’étonnant village de Fourcès, l’un des “Plus Beaux Villages de France” de la Ténarèze, dans le Gers ! Village 32250 Fourcès Fourcès Gers

