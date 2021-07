Gruissan Village Aude, Gruissan Visite guidée Village Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

Visite guidée Village, 18 septembre 2021, Gruissan. Visite guidée

Village, le samedi 18 septembre à 14:30 Rdv à la Maison du Patrimoine

Ce vieux village de pêcheurs en circulade, avec ses ruelles typiques, est dominé par sa tour médiévale Barberousse. Village Rue de la Paix, 11430 Gruissan Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Village Adresse Rue de la Paix, 11430 Gruissan Ville Gruissan lieuville Village Gruissan