Visite guidée Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Castries.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Visiter Castries c’est découvrir l’histoire d’un village méridional et celle de ses habitants. Développé au Moyen Âge sur une butte autour du château autrefois protégé par un rempart dont on aperçoit encore aujourd’hui les vestiges, Castries va connaître de grandes transformations au XIXe siècle. Église, mairie, développement de la nationale, la cité est au cœur de changements majeurs. Mais c’est son château, témoignage remarquable de l’architecture du Languedoc, son parc à la française dessiné par André Le Nôtre, et son aqueduc, unique en son genre, qui vont faire entrer Castries dans l’Histoire. Samedi et dimanche à 10h et 14h VISITE GUIDÉE du village Durée : 2h Rendez-vous sur le parking du Parc du Château à Castries Préinscription obligatoire à l’Office de Tourisme et au 04 67 60 60 60

Rdv sur le parking du Parc du Château, préinscription obligatoire à l’office de tourisme

Découverte du village de Castries.

Village Avenue de la Gare, 34160, Castries Castries Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00