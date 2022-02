Visite guidée vignoble de Westhalten et sa flore Westhalten Westhalten Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Westhalten

Visite guidée vignoble de Westhalten et sa flore Westhalten, 6 juillet 2022, Westhalten. Visite guidée vignoble de Westhalten et sa flore Westhalten

2022-07-06 09:30:00 – 2022-08-31 11:30:00

Westhalten Haut-Rhin EUR Visite guidée du sentier viticole de Westhalten et de sa flore remarquable suivie d’une dégustation commentée de 3 vins d’Alsace chez un vigneron du village. Partez à la découverte des richesses du vignoble de Westhalten et de sa flore remarquable en compagnie d’un vigneron du village puis mettez en pratique vos apprentissages lors d’une dégustation. +33 3 89 47 07 36 Visite guidée du sentier viticole de Westhalten et de sa flore remarquable suivie d’une dégustation commentée de 3 vins d’Alsace chez un vigneron du village. Westhalten

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Westhalten Autres Lieu Westhalten Adresse Ville Westhalten lieuville Westhalten Departement Haut-Rhin

Westhalten Westhalten Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/westhalten/

Visite guidée vignoble de Westhalten et sa flore Westhalten 2022-07-06 was last modified: by Visite guidée vignoble de Westhalten et sa flore Westhalten Westhalten 6 juillet 2022 Haut-Rhin Westhalten

Westhalten Haut-Rhin