Vienne Vienne Isère, Vienne Visite guidée – Vienne au temps des templiers Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Visite guidée – Vienne au temps des templiers Vienne, 29 octobre 2021, Vienne. Visite guidée – Vienne au temps des templiers 2021-10-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-29 12:00:00 12:00:00 Pavillon du tourisme Cours Brillier – CS 700

Vienne Isère Vienne EUR 9 9 Saviez-vous que l’ordre des Chevaliers du Temple, les Templiers, a été dissous à Vienne? C’est lors du Concile de Vienne en 1311 qu’a eu lieu cet évènement au cœur de la cathédrale Saint-Maurice. contact@vienne-condrieu.com +33 4 74 53 70 10 https://www.vienne-condrieu.com/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Vienne Adresse Pavillon du tourisme Cours Brillier - CS 700 Ville Vienne lieuville 45.52218#4.86965