Visite guidée : Vézénobres, sur les traces d’un village de caractère Vézénobres Vézénobres, 14 juillet 2022, VézénobresVézénobres.

Visite guidée : Vézénobres, sur les traces d’un village de caractère Maison de la Figue et du TourismeMaison de la Figue et du Tourisme Les terrasses du château Vézénobres Vézénobres

2022-07-14 – 2022-07-14 Maison de la Figue et du Tourisme Les terrasses du château

Vézénobres 30360 Maison de la Figue et du Tourisme Vézénobres 30360

0 Vézénobres

Suivez le guide pour découvrir les secrets de Vézénobres !Labellisé « Village de Caractère », Vézénobres est un des plus beaux villages du Gard !De ruelles en points de vue admirables, vous découvrirez dans le cœur médiéval de cette cité perchée un patrimoine remarquable. Intimement lié à la culture de la figue, le village ne manque pas d’anecdotes qui ont fait sa notoriété.*Infos pratiques :- Rendez-vous les jeudis 14, 21 et 28 Juillet, ainsi que les jeudis 04, 11, 18 et 25 Août 2022- Où? : Devant la Maison de la figue et du Tourisme de Vézénobres- Quand ? : Départ de la visite à 21h00- Durée de la visite : 1h30- Tarifs : 5€ Adulte dès 12 ans et gratuit – de 12 ans- Sur inscription uniquement dans les bureaux et points d’information touristique « Cévennes Tourisme »- Possibilité de réservation en ligne sur www.cevennes-tourisme.fr- Nombre de places limité à 30 personnes

+33 4 66 83 62 02 http://www.cevennes-tourisme.fr/

Droits libres

Maison de la Figue et du TourismeMaison de la Figue et du Tourisme Les terrasses du château Vézénobres Vézénobres

dernière mise à jour : 2022-05-24 par