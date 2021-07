Bourbon-l'Archambault Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais Allier, Bourbon-l'Archambault Visite guidée – Versailles à Bourbon-l’Archambault Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais Bourbon-l'Archambault Catégories d’évènement: Allier

Bourbon-l'Archambault

Visite guidée – Versailles à Bourbon-l’Archambault Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais, 18 septembre 2021, Bourbon-l'Archambault. Visite guidée – Versailles à Bourbon-l’Archambault

Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais, le samedi 18 septembre à 16:30 L’Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais vous propose une visite guidée de la ville de Bourbon-l’Archambault sur la thématique des curistes illustres de la cour de Versailles qui y sont passés ! Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais Place de l’Hôtel de Ville 03160 Bourbon l’Archambault Bourbon-l’Archambault Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bourbon-l'Archambault Autres Lieu Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais Adresse Place de l'Hôtel de Ville 03160 Bourbon l'Archambault Ville Bourbon-l'Archambault lieuville Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais Bourbon-l'Archambault