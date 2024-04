Visite guidée Vauville et ses vieilles pierres La Hague, dimanche 26 mai 2024.

Visite guidée Vauville et ses vieilles pierres La Hague Manche

Vauville est lieu hors du temps. Ce territoire exceptionnel en Europe dévoile des plages fossilisées datant de plus de 450 millions d’années. On y trouve également les étonnantes Pierres Pouquelées , allée couverte du néolithique et à quelques pas, les schistes de Beaumont, qui renferment une faune de 480 millions d’années comme des trilobites, des nautiles…

Durée 3h distance 3 km difficulté dénivelés

A partir de 8 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26

Vauville

La Hague 50440 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

