Varzy Nièvre Varzy Nièvre Découvrez l’histoire locale de cette jolie commune avec le guide de la Société scientifique et artistique de Clamecy. Varzy et son Château, le 21 juillet à 10h. Départ depuis le parking des Promenades. Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Clamecy Haut Nivernais.

Nombre de places limité.

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varzy Étiquettes évènement : Autres Lieu Varzy Adresse Parking des promenades, près de la pharmacie 2 Rue du Faubourg de Marcy Ville Varzy lieuville 47.35704#3.38761