Valence Drôme EUR Valence entre dans la modernité urbaine à la fin du XIXe siècle. Les remparts très dégradés et le fossé défensif cèdent leur place aux nouveaux boulevards qui viennent ceinturer le centre ancien. Maison des têtes 57 Grande Rue Valence

