Visite guidée : "Valence au moyen âge : ce que l'archéologie nous dit" – Journées nationales de l'Archéologie
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence

2022-06-18

Valence 26000 EUR Ces 30 dernières années, diverses campagnes de fouilles archéologiques nous ont permis de mieux appréhender l’histoire médiévale de la cité de Valence. Ces journées nationales sont l’occasion d’un retour sur les réponses apportées par les archéologues. RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence

