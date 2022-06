Visite guidée VAH Charleville : Parcours Rimbaud

Visite guidée VAH Charleville : Parcours Rimbaud, 24 août 2022, . Visite guidée VAH Charleville : Parcours Rimbaud

2022-08-24 – 2022-08-24 EUR 5 5 Chaque été, depuis quelques années, le parcours Rimbaud s’agrandit avec la création de nouvelles fresques, rendant la poésie de notre icône locale visible dans l’espace urbain. Avez-vous déjà repéré chacun de ces murs peints ? Voulez-vous connaître lesquels sont réalisés cette année ? Le guide vous mènera à leur rencontre, en retraçant le projet artistique de ces réalisations à la croisée de la littérature et du street art.Pour en savoir plus dernière mise à jour : 2022-05-25 par

