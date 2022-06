Visite guidée VAH Charleville : Ouverture du trésor d’Art sacré des Ardennes

2022-07-07 – 2022-07-07 5 5 EUR Le Trésor d’art sacré des Ardennes, ouvert en juillet 2018, rassemble une cinquantaine de chefs-d’oeuvre de l’art religieux, révélant les splendeurs du culte du 11è siècle à nos jours. Cet ensemble a trouvé sa place au sein de la Basilique Notre-Dame d’Espérance, remarquable pour son architecture gothique flamboyant et ses vitraux modernes signés de René Dürrbach. Statues, reliquaires sacrés, objets richement orfévrés : chaque oeuvre a une histoire à raconter !Pour réserver, cliquez ici ! Pour en savoir plus dernière mise à jour : 2022-05-25 par

