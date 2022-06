Visite guidée VAH Charleville : Mézières, Art Déco

Le quartier de l'avenue d'Arches a été complètement transformé par la reconstruction suite aux bombardements de la Première Guerre mondiale : son architecture témoigne du style à la mode dans les années 20-30, l'Art Déco. C'est le moment de lever les yeux pour découvrir la splendeur de ses façades richement décorées, et de dénicher des villas surprenantes aux détours des rues macériennes !

