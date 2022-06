Visite guidée VAH Charleville : L’église Saint-Remi Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

24, place Ducale Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières Chef d’oeuvre de l’architecture néo-romane, cette église recèle bien des trésors à redécouvrir ! L’emplacement porte le souvenir de l’hospice de la milice chrétienne voulu par Charles de Gonzague et son épouse. L’édifice lui-même date néanmoins du milieu du XIXè siècle ; il est dû à un grand architecte carolopolitain de l’époque, Jean Racine.Regardons à la loupe ce monument passionnant qui marque le paysage de Charleville ! Pour réserver, cliquez ici ! Pour en savoir plus contact@charleville-sedan-tourisme.fr +33 3 24 55 69 90 24, place Ducale Charleville-Mézières

