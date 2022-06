Visite guidée VAH Charleville : Le Mont-Olympe : quand le patrimoine se met au vert Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 EUR 5 5 Charleville-Mézières Bien connu des carolomacériens comme un lieu de promenade en pleine nature, le Mont-Olympe cache bien des secrets. Saviez-vous qu’avant d’être aménagé en jardin au milieu du XIXe siècle, le mont fut d’abord occupé par une citadelle voulue par Charles de Gonzague ? Bien que détruite, des traces subsistent encore aujourd’hui de l’imposante place forte qui protégeait Charleville.Pour réserver, cliquez ici ! Pour en savoir plus contact@charleville-sedan-tourisme.fr +33 3 24 55 69 90 Place Jacques Félix Charleville-Mézières

