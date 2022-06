Visite guidée VAH Charleville : La Basilique Notre-Dame d’Espérance et ses vitraux

La Basilique Notre-Dame d'Espérance possède plus d'un trésor à dévoiler : son architecture gothique flamboyant avec ses clés de voûte ouvragées et ses vitraux modernes signés par René Dürrbach à la symbolique étonnante n'auront bientôt plus de secrets pour vous !

