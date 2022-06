Visite guidée VAH Charleville :Charle-ville, une ville nouvelle au XVIIe siècle

Visite guidée VAH Charleville :Charle-ville, une ville nouvelle au XVIIe siècle, 6 juillet 2022, . Visite guidée VAH Charleville :Charle-ville, une ville nouvelle au XVIIe siècle

Cité princière et commerciale au rayonnement régional, Charleville est née de la volonté d'un seul homme : Charles de Gonzague. Elle est l'exemple même des villes nouvelles créés à cette époque, mais Charleville est surtout la seule qui ait connue une telle prospérité.

