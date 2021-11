Haguenau Haguenau 67500, Haguenau Visite guidée « Us et coutumes de l’Avent, de Noël et de la Nouvelle Année en Alsace » Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: 67500

L'Alsace est une terre riche de traditions qui remontent loin dans le temps. Les périodes autour des grandes fêtes de l'année concentraient nombre d'entre elles. C'était le cas tout particulièrement de Noël. Certes, nous connaissons les crèches et le sapin, mais il existait encore nombre d'autres traditions parfois étranges, parfois amusantes. Elles couvraient une période qui commençait déjà le 1er novembre et se terminait à l'Epiphanie, le 6 janvier. Grâce à une promenade guidée au centre-ville de Haguenau, les visiteurs redécouvriront le sens de ces coutumes liées à la marche du soleil ou issues de peurs ancestrales… Comment sont nés Rüpelz et Hans Trapp, pourquoi les jeunes filles à marier mangeaient un gâteau très salé le 30 novembre, d'où nous vient la crèche, la raison pour laquelle on secouait les ruches à Noël, la manière dont on prédisait le temps des 12 mois à venir, le rôle joué par la buche à Noël, le nom de « jour du baluchon » donné au 26 décembre … ces us et coutumes seront abordés dans cette déambulation au soir tombant, dans une ville habillée de lumières. La promenade d'une heure se prolonge par une demi-heure dans la salle des Costumes du Musée Alsacien, pour un échange avec la guide sur ces vieilles traditions.

