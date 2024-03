Visite guidée « une ville et la mer » Quai d’aval Saint-Valery-en-Caux, dimanche 18 août 2024.

Visite guidée « une ville et la mer » Quai d’aval Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Visite guidée de St Valery en Caux « une ville et la mer » pour découvrir l’histoire de la ville au fil des siècles au travers de sa relation intime avec la mer lors qu’ne déambulation dans le Vieux quartiers .

Tous les dimanches en juillet et août à 11h.

RDV à la maison Henri IV.

Tarif 6€ (gratuit/-10 ans)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 11:00:00

fin : 2024-08-18

Quai d’aval Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie mediation.culturelle@ville-saint-valery-en-caux.fr

L’événement Visite guidée « une ville et la mer » Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre