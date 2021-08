Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée : Une oeuvre en détail Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Visite guidée : Une oeuvre en détail Musée de la chartreuse, 18 septembre 2021, Douai. Visite guidée : Une oeuvre en détail

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la chartreuse

Accompagné d’un guide-conférencier, nous vous proposons de découvrir une oeuvre sous toutes ses coutures. **Samedi** : 11h : _Paysage,_ François Boucher **Dimanche** : 10h15 : _La Tour de Babel_, Claude Génisson 11h30 : _Nature morte au jambon_, Pieter Claez et _deux enfants jouant avec un chat,_ Jan Miense Molenaer 13h : _La Vaccine_, Constant-Joseph Desbordes 15h : _Le repos pendant la fuite en Égypte_, anonyme 16h : _La Cabane rouge aux miroirs_, Daniel Buren 20 minutes en tête à tête avec une oeuvre Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:20:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T10:35:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T11:50:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:20:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:20:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:20:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux - 59500 Douai Ville Douai lieuville Musée de la chartreuse Douai