le samedi 18 septembre à 10:15

Découvrez la dernière acquisition du musée, un exceptionnel groupe en faënce fine douaisienne de la fin du XVIIIe siècle : _Hercule combattant l’Hydre de Lerne_ Zoom sur une nouvelle acquisition Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T11:05:00

