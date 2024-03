Visite guidée : une nouvelle entrée de ville CCI Seine Estuaire – Délégation Le Havre Le Havre, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée : une nouvelle entrée de ville Après plusieurs années de travaux, l’entrée de ville est métamorphosée. Le paysagiste en charge du chantier vous présente le projet de requalification urbaine et les nouveaux aménagements qui offrent… Samedi 1 juin, 15h00 CCI Seine Estuaire – Délégation Le Havre Durée 1h.

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Après plusieurs années de travaux, l’entrée de ville est métamorphosée. Le paysagiste en charge du chantier vous présente le projet de requalification urbaine et les nouveaux aménagements qui offrent aujourd’hui au quartier un véritable espace de nature en ville, adapté aux mobilités douces et aux enjeux environnementaux et climatiques.

En partenariat avec l’agence Lanton – Paysage et urbanisme

CCI Seine Estuaire – Délégation Le Havre 181 quai Frissard, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie

© Agence Lanton