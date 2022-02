Visite guidée : une histoire d’herbe Parc du château des vaults Savennières Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Savennières

Visite guidée : une histoire d’herbe Parc du château des vaults, 4 juin 2022, Savennières. Visite guidée : une histoire d’herbe

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château des vaults

« Où en est l’herbe ? » se demandait le grand jardinier Gilles Clément. Du parc à la vigne, vous découvrirez le rôle de l’herbe, son histoire, sa fraîcheur, sa diversité et surtout sa fragilité : herbe sage des pelouses, « mauvaises herbes » des allées, herbes nourricières des prés et des prairies, herbes folles des sentiers, herbes bio-indicatrices des vignes, herbes médicinales des jardins d’antan.

2€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T11:45:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:45:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:45:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T17:45:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T11:45:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:15:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Savennières Autres Lieu Parc du château des vaults Adresse 1, place du Mail, Savennières, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Ville Savennières lieuville Parc du château des vaults Savennières Departement Maine-et-Loire

Parc du château des vaults Savennières Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savennieres/

