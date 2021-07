Lay-Lamidou Lay-Lamidou Lay-Lamidou, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Une forêt de chênes remarquables Lay-Lamidou Lay-Lamidou Catégories d’évènement: Lay-Lamidou

Visite guidée : Une forêt de chênes remarquables Lay-Lamidou, 7 août 2021-7 août 2021, Lay-Lamidou.

Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés , il y a 150 ans, est gérée par l’ONF ( Office National des Forêts ) en concertation avec les élus communaux.

Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés , il y a 150 ans, est gérée par l'ONF ( Office National des Forêts ) en concertation avec les élus communaux.

Tous les stades de la vie d'une forêt seront expliqués par Daniel Arribère, maire de 2001 à 2020 : planification et réalisation des coupes de bois, commercialisation des bois produits, replantations et régénération naturelle de la forêt, valorisation du bois de chauffage par les habitants du village.

Tous les stades de la vie d’une forêt seront expliqués par Daniel Arribère, maire de 2001 à 2020 : planification et réalisation des coupes de bois, commercialisation des bois produits, replantations et régénération naturelle de la forêt, valorisation du bois de chauffage par les habitants du village. Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés , il y a 150 ans, est gérée par l’ONF ( Office National des Forêts ) en concertation avec les élus communaux.

Tous les stades de la vie d’une forêt seront expliqués par Daniel Arribère, maire de 2001 à 2020 : planification et réalisation des coupes de bois, commercialisation des bois produits, replantations et régénération naturelle de la forêt, valorisation du bois de chauffage par les habitants du village. lay lamidou dernière mise à jour : 2021-06-03 par

