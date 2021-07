Saint-James Saint-James Manche, Saint-James Visite guidée : Une épopée au fil du temps Saint-James Saint-James Catégories d’évènement: Manche

Visite guidée : Une épopée au fil du temps Saint-James, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-James. Visite guidée : Une épopée au fil du temps 2021-08-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-09 15:30:00 15:30:00

Saint-James Manche Saint-James Bourg drapier depuis le Moyen Âge, c’est en 1889 que l’atelier «Moulin du Prieur», situé au bas des rivières, devient officiellement la société «Filature Saint-James ». En 1977, les ateliers ferment et une nouvelle usine plus moderne voit le jour sur l’actuel site des «tricots Saint-James ».

A partir de 8 ans – places limitées – réservation obligatoire.

