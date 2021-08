Visite guidée : une collection unique d’architecture et de design Domaine de Boisbuchet, 18 septembre 2021, Lessac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Boisbuchet

Une visite guidée de l’architecture extraordinaire qui a été créée à Boisbuchet au cours des 30 dernières années, et de la collection de design d’Alexander von Vegesack, de renommée internationale. —————————————————————————————————————————————————————————————————– Créé au fil des workshops des 30 dernières années, les bâtiments des architectes Simón Vélez (Colombie), Shigeru Ban et Go Hasegawa (Japon), Markus Heinsdorff, Jörg Schlaich et Brückner & Brückner (Allemagne), la maison futuriste Techstyle-Haus, des installations d’Alvaro Siza (Portugal), Alexander Brodsky (Russie), Timur Ersen (France/Turquie) et Lina Ghotmeh (Liban), ainsi qu’une maison d’hôtes traditionnelle japonaise de 1864 entourent le château de Boisbuchet. À l’intérieur de ce bâtiment du XIXe siècle, une collection de design unique est exposée, compilée par Alexander von Vegesack. En plus de 50 ans de travail culturel international, il a surtout été fasciné par les choses qui sont étroitement liées à l’homme et à ses activités. Par sa contribution à des expositions dans le monde entier et à la création de nouveaux musées comme le Vitra Design Museum, la collection de von Vegesack est devenue, au fil des ans, pionnière dans l’histoire du design d’aujourd’hui. La collection comprend des meubles en bois courbé, des représentants du Bauhaus et de l’avant-garde française, du design japonais et mexicain, des oeuvres de Charles et Ray Eames en tant que protagonistes du design américain et des meubles d’architectes tels qu’Adolf Loos, Frank Lloyd Wright et Mies van der Rohe. Parmi plus de 2000 objets, les commissaires de cette exposition ont sélectionné environ 150 oeuvres et les ont répartis en 16 thèmes afin de présenter les axes essentiels et les pièces maîtresses de cette collection.

Tarifs: adulte :7,50 €, étudiant ou chômeur : 4,00 €, enfant de moins de 12 ans : gratuit. Accueil au moulin.

Domaine de Boisbuchet Boisbuchet, 16500 Lessac Lessac Charente



