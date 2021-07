Montauban CIAP Montauban Montauban, Tarn-et-Garonne Visite guidée “Une cité protestante” CIAP Montauban Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Visite guidée “Une cité protestante” CIAP Montauban, 18 septembre 2021, Montauban. Visite guidée “Une cité protestante”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à CIAP Montauban

Convertie au protestantisme dès le milieu du XVIe siècle, Montauban connaît un formidable rayonnement dans toute l’Europe réformée. Insoumise, elle résiste aux troupes catholiques royales lors du siège de 1621. Malgré la reddition qui s’ensuivra en 1629, puis la féroce répression mise en oeuvre tout au long du XVIIe siècle, la communauté protestante jouera encore longtemps un rôle majeur dans la vie de la cité. À l’occasion de cette visite, poussez les portes des deux temples protestants de la ville. Revivez une des périodes phares de l’histoire de Montauban. CIAP Montauban 25 allée de l’Empereur, 82000 Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

