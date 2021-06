Visite guidée : Una Bella Storia Nevers, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Nevers.

Visite guidée : Una Bella Storia 2021-07-14 – 2021-08-25 Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint Genest

Nevers Nièvre

EUR 3.5 7 Tendez l’oreille, entendez-vous ces accents chantants? Ce sont ceux des italiens, verriers et faïenciers, installés dans le quartier du 16ème siècle. Aujourd’hui, ils ont laissé la place à d’autres artisans d’art, les plaques de faïence ont remplacé les lieux de production mais le cœur du quartier bat encore au rythme des expositions dévoilant les collections de verre et de faïence dans le bel écrin qu’offre le musée.

Billetterie au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.

Du 14 juillet au 25 août tous les mercredis à 16h30.

+33 3 86 68 44 60

