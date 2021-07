Brignon Bibliothèque municipale Brignon, Gard Visite guidée « Un village médiéval et castral très particulier » Bibliothèque municipale Brignon Catégories d’évènement: Brignon

Accueil à la Chapelle romane, introduction historique puis visite guidée à pied. Questions, échanges et interactions bienvenues.

30 personnes maximum par visite

Visite guidée du village de Brignon au regard de son histoire et de son architecture médiévales. Bibliothèque municipale Place Raimond de Brignon, 30190, Brignon Brignon Gard

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

