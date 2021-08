Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée : Un thème à explorer Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Visite guidée : Un thème à explorer Musée de la chartreuse, 18 septembre 2021, Douai. Visite guidée : Un thème à explorer

Musée de la chartreuse, le samedi 18 septembre à 17:15

Partez à la découverte des sculptures de nos artistes douaisiens comme, Théophile Bra, Albert Bouquillon ou encore Jean de Bologne. Les sclupteurs douaisiens Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux - 59500 Douai Ville Douai lieuville Musée de la chartreuse Douai