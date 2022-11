Visite guidée : un port, une île, des huîtres; une histoire courseullaise Courseulles-sur-Mer, 12 novembre 2022, Courseulles-sur-Mer.

Visite guidée : un port, une île, des huîtres; une histoire courseullaise

Face à l’hôtel-restaurant « Au p’tit mousse » Quai Ouest Courseulles-sur-Mer 14470 Quai Ouest Face à l’hôtel-restaurant « Au p’tit mousse »

2022-11-12 – 2022-11-19

Quai Ouest Face à l’hôtel-restaurant « Au p’tit mousse »

Courseulles-sur-Mer

14470

Dans le cadre de la fête de la Coquille, notre guide vous propose une visite guidée sur l’histoire portuaire et ostréicole de Courseulles-sur-mer. Au cours de cette balade et en sa compagnie, vous arpenterez pas après pas les quais ouest et des frères Labrèques, jusqu’à atteindre l’île de Plaisance au niveau du Parc à Huître point d’arrivée du parcours de visite. Ce voyage dans le temps vous fera remonter jusqu’au XVIIème siècle, période faste pour le développement économique de la ville. Entre nature, pêche et traditions, cette promenade commentée d’approximativement deux heures vous révèlera un Courseulles comme vous ne l’avez jamais vu ; la vision d’un Courseulles du passé qui n’aura désormais plus aucun secret pour vous. En fin de visite c’est certain, vous porterez un autre regard sur les différents tableaux brossés par la guide.

Pensez à vous équiper de baskets ou chaussures ne craignant pas le sable. Cette visite est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de la fête de la Coquille, notre guide vous propose une visite guidée sur l’histoire portuaire et ostréicole de Courseulles-sur-mer. Au cours de cette balade et en sa compagnie, vous arpenterez pas après pas les quais ouest et des frères Labrèques, jusqu’à atteindre l’île de Plaisance au niveau du Parc à Huître point d’arrivée du parcours de visite. Ce voyage dans le temps vous fera remonter jusqu’au XVIIème siècle, période faste pour le développement économique de la ville. Entre nature, pêche et traditions, cette promenade commentée d’approximativement deux heures vous révèlera un Courseulles comme vous ne l’avez jamais vu ; la vision d’un Courseulles du passé qui n’aura désormais plus aucun secret pour vous. En fin de visite c’est certain, vous porterez un autre regard sur les différents tableaux brossés par la guide.

Pensez à vous équiper de baskets ou chaussures ne craignant pas le sable. Cette visite est accessible aux personnes à mobilité réduite.

contact@coeurdenacretourisme.com +33 2 31 37 46 80 https://www.coeurdenacretourisme.com/

Quai Ouest Face à l’hôtel-restaurant « Au p’tit mousse » Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-07 par