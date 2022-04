Visite guidée : un port, une île, des huîtres, une histoire courseullaise Au pied du poste de secours SNSM

du samedi 16 avril au dimanche 18 septembre à Au pied du poste de secours SNSM

Visite guidée sur l’histoire portuaire et ostréicole de Courseulles-sur-mer. Ce voyage dans le temps vous permettra de mieux connaître Courseulles du XVIIème siècle jusqu’à l’avant-guerre. Durée d’environ 02h00. Une dégustation d’huîtres est proposée en option en fin de visite. (1km/2h) – Niveau 1

Gratuit -14 ans

