Visite guidée Un port dans l’estuaire Sandouville, dimanche 26 mai 2024.

Visite guidée Un port dans l’estuaire Sandouville Seine-Maritime

Un pays, des paysages Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Au coeur de la réserve naturelle de l’estuaire, le pont de Normandie, cerné de roselières et de marais, constitue le poste d’observation idéal de cette zone protégée située aux portes du port du Havre. La visite à deux voix, avec un guide-conférencier et un animateur de la Maison de l’Estuaire, décrypte les enjeux de cette cohabitation, entre paysages naturels et gigantisme portuaire.

Durée 2h30 A partir de 12 ans.

Chaussures de marche, tenue confortable et jumelles nécessaires.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26

Parking du Pont de Normandie Salle l’Avocette

Sandouville 76430 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

