Visite guidée Un port dans l’estuaire La Cerlangue, samedi 15 juin 2024.

Visite guidée Un port dans l’estuaire La Cerlangue Seine-Maritime

Organisé par Pays d’art et d’histoire, par Patrick Lebourgeois, auteur d’ouvrages régionalistes et membre de la Commission départementale des antiquités et du patrimoine.

Clos-masure typique du Pays de Caux, la ferme de « La Bergerie » tient son nom des nombreuses exploitations ovines qui caractérisaient la campagne cauchoise jusqu’au début du 20ème siècle. Sa particularité est d’avoir conservé la majeure partie du patrimoine bâti (charretterie, four à pain, grange…) et paysager (talus planté, mare…) des 18ème et 19ème siècles tout en poursuivant une activité agricole.

Durée 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 17:00:00

La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

