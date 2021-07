Paris Maison internationale Paris Visite guidée « Un parc écologique » Maison internationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée « Un parc écologique » Maison internationale, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 14h30 à 16h30

payant

Découvrez l’histoire du deuxième plus grand parc de la capitale, à travers sa conception paysagère, son mode de gestion durable et les nouveaux aménagements réalisés dans le cadre du projet Cité 2025. Au programme de ce parcours de 2h, découvrez les jardins emblématiques du parc, les arbres remarquables, les techniques d’entretien durables utilisées par les jardiniers ou bien encore les jardins de pluie installés en 2018. Animations -> Visite guidée Maison internationale 17 Boulevard Jourdan Paris 75014

4 : Porte d’Orléans (1067m) 4 : Alésia (1281m) RER B Cité universitaire T3a Cité universitaire

Contact :Cité internationale universitaire de Paris 0647892419 visites@ciup.fr https://www.ciup.fr/l-oblique/visites-guidees/ 0647892419 visites@ciup.fr Animations -> Visite guidée Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-25T14:30:00+02:00_2021-07-25T16:30:00+02:00

©ciup

