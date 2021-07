Paris Cité internationale universitaire de Paris - Collège franco-britannique Paris Visite guidée « Un parc écologique » Cité internationale universitaire de Paris – Collège franco-britannique Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 18 septembre à 16:00

Cette visite vous présente les transformations paysagères du parc réalisées dans le cadre du projet d’aménagement Cité 2025. Découvrez notamment les nouvelles plantations et le fonctionnement des jardins de pluie implantés en 2018. Ce parcours vous permettra également de comprendre le mode de gestion écologique mis en place à la Cité internationale depuis les années 2010. Le point de départ de la visite sera à 16h le jardin du Collège Franco-britannique, bâtiment dans lequel est temporairement installé L/OBLIQUE, le centre de valorisation du patrimoine de la Cité internationale.

Sur inscription

