Ernest Hébert (1817-1908) était amoureux de son jardin de La Tronche qu’il a façonné en souvenir des jardins de la Villa Médicis à Rome où il a séjourné de nombreuses années. Associant deux styles de jardin, régulier à l’italienne, plus libre à l’anglaise, les lieux sont agrémentés de fontaines, sculptures et stèles qui font écho à la vie du peintre et à ses amis artistes. Une découverte insolite, de nuit, suivie d’un temps de convivialité autour d’une tisane offerte, spécialement créée pour le musée ! Lampe de poche recommandée !

Gratuit. Durée : 45 minutes. Sur inscription au 04 76 42 97 35. Places limitées.

Musée Hébert Chemin Hébert, 38700 La Tronche La Tronche Isère

