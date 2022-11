Visite guidée : Un bourg au coeur du pays de Caux Criquetot-l’Esneval Criquetot-l'Esneval Catégories d’évènement: Criquetot-l'Esneval

Seine-Maritime

Visite guidée : Un bourg au coeur du pays de Caux Criquetot-l’Esneval, 10 décembre 2022, Criquetot-l'Esneval. Visite guidée : Un bourg au coeur du pays de Caux

Place Georges Chedru Mairie Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

2022-12-10 – 2022-12-10 Criquetot-l’Esneval

Seine-Maritime Criquetot-l’Esneval Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire Au fil des siècles, Criquetot-l’Esneval a joué un rôle commercial et militaire important. Si ses origines remontent à la préhistoire, les traces les plus anciennes encore visibles témoignent de l’occupation romaine. Venez découvrir l’histoire méconnue d’une commune typique du pays de Caux, au travers d’un patrimoine encore préservé. Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Criquetot-l’Esneval

