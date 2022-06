Visite guidée : Un bourg au charme d’antan Angerville-l’Orcher, 23 juillet 2022, Angerville-l'Orcher.

Visite guidée : Un bourg au charme d’antan

14 Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher Seine-Maritime

2022-07-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-23

Angerville-l’Orcher

Seine-Maritime

Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire

Partez à la découverte de ce bourg rural à l’authenticité remarquablement préservée. Autour de l’église romane des 12ème et 13ème siècles, magnifiée par un if millénaire, le centre commerçant reste actif et très vivant. Le manoir seigneurial du 15ème siècle récemment restauré, devenu presbytère puis mairie, constitue la pépite de ce cœur de village qui a su conserver son âme cauchoise.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Partez à la découverte de ce bourg rural à l’authenticité remarquablement préservée. Autour de l’église romane des 12ème et 13ème siècles, magnifiée par un if millénaire, le centre commerçant reste actif et très vivant. Le manoir seigneurial du 15ème siècle récemment restauré, devenu presbytère puis mairie, constitue la pépite de ce cœur de village qui a su conserver son âme cauchoise.

