Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), le dimanche 5 juin à 16:00

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la découverte des collections du MUDAAC. La visite du mois de juin aura comme fil conducteur la nourriture : de l’alimentation gallo-romaine aux soupes Campbell de Warhol, en passant par les natures mortes du 17ème siècle et autres scènes de marché. De quoi ne pas rester sur sa faim.

Gratuit. Sur réservation.

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

