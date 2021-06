Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Visite Guidée « Un après-midi au courses » Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Visite Guidée « Un après-midi au courses » 2021-06-18 15:00:00 – 2021-06-18 16:30:00

Chantilly Oise 8 Une visite pour découvrir l’histoire de l’hippodrome, ses équipements (pesage, rond de présentation, tribunes, écuries…) et comprendre le monde des courses. Attention entrée hippodrome payante (8 euros / 6 euros pour les 12 – 18 ans , les étudiants et les + 60 ans et gratuit pour les – de 12 ans)

En partenariat avec France Galop Chantilly. RDV à l'hippodrome, route de l'Aigle, entrée principale.

En partenariat avec France Galop Chantilly. RDV à l'hippodrome, route de l'Aigle, entrée principale.

