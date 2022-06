Visite guidée – Ty Coat, le domaine d’un capitaine de corvette transformé en roseraie Saint-Brieuc, 25 juin 2022, Saint-Brieuc.

Voyage, voyage…. Au cœur du quartier Sainte-Thérèse, l’odeur du voyage a des fragrances de fleurs, et les visiteurs de l’ancienne auberge de jeunesse pouvaient donner des nouvelles de leurs pays d’origine aux 200 variétés de roses et aux arbres remarquables de ce jardin botanique initié par le capitaine de corvette Vittu de Kerraoul. Découvrez un lieu pas si hors du temps et du monde qu’il n’y paraît.

