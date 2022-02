Visite guidée : Turckheim – une cité médiévale Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim Haut-Rhin Turckheim Turckheim est située dans la vallée de la Fecht, en aval de Munster, et non loin de la ville de Colmar, chef-lieu du Haut-Rhin.

La commune est située sur la route des vins d’Alsace. Elle est également l’une des quinze étapes de la Route verte. Les fortifications de la vieille ville de Turckheim ont été construites sous une forme triangulaire. Les remparts sont percés de trois portes qui permettaient l’entrée dans la ville par des pont-levis qui enjambaient le fossé dont il reste quelques vestiges.

La porte de France est l’entrée principale de la ville et est orientée plein sud.

La porte du Brand à l'est tient son nom de la colline qui la surplombe et la porte de Munster est, elle, orientée vers l'ouest en direction de la vallée de Munster. Turckheim possède de nombreuses maisons à colombage, caractéristiques de l'Alsace.

